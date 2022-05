Juventus, Chiellini 'Mvp of the year' di eFootball

TORINO - Dopo il tributo riservatogli dai tifosi allo Stadium in occasione del match contro la Lazio e poi quello di tutto il calcio italiano alla fine della partita persa al ' Franchi ' contro la Fiorentina (la sua ultima con la maglia della Juventus indossata per 17 stagioni) arriva un altro riconoscimento per Giorgio Chiellini .

Il migliore dell'anno

Il difensore e capitano dei bianconeri e dell'Italia è stato infatti nominato 'Mvp of the year' (il miglior giocatore dell'anno) dal team di eFootball, celebre videogioco sviluppato dalla Konami. Un nome conosciuto in tutto il mondo quello di Chiellini, che per il momento ha ringraziato il presidente federale Gabriele Gravina declinandone però l'invito a lavorare al suo fianco in Figc, confessando di essere "tentato da un'esperienza all'estero". Ma prima c'è da salutare la Nazionale nella sfida del primo giugno a Wembley contro l'Argentina, con Mancini che lo ha convocato per quella che sarà la sua ultima gara in azzurro.