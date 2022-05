Vlahovic e Dybala come Tevez e Baggio: la Juve sceglie i five moments

Dybala come Baggio

La seconda similitudine accomuna De Ligt a Locatelli, entrambi in gol nella prima stracittadina giocata con la maglia della Juventus. Spazio poi alle vendette degli ex: su tutte quella di Wojciech Szczesny, che è riuscito a parare ben due calci di rigore alla Roma: a Torino stoppando Veretout, all'Olimpico impedendo a Pellegrini la rete del pareggio. Chiusura dedicata a due attaccanti: Vlahovic, in gol alla prima gara giocata con la maglia bianconera (come Tevez) e Dybala. Per l'argentino, che ha salutato ufficialmente il club, diversi accostamenti con un altro storico numero dieci: Roberto Baggio. Stessi gol (115) ed entrambi hanno messo a segno la loro ultima rete a Marassi, contro il Genoa, nella stessa porta. "Una similitudine scritta nel destino - scrive il club - considerando come entrambi abbiano segnato il loro primo gol in una finale di Supercoppa".