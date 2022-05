Juve, Chiellini consegna la maglia al museo: dedica da brividi

TORINO - Dopo 17 anni termina l'avventura in bianconero di Giorgio Chiellini. La grande festa dello Stadium, poi contro la Fiorentina l'ultima battaglia: ora è arrivato il momento definitivo dei saluti per un vero e proprio monumento della difesa della Juve. Un grande campione che ha deciso di consegnare la sua maglia numero 3, che ha onorato in questi lunghi a Torino con la conquista di 9 Scudetti consecutivi, allo Juventus Museum. Su twitter le foto della cerimonia con la dedica da brividi che Chiellini ha impresso sul bianco e nero della divisa: "Questa maglia non va indossata, va cucita sulla pelle. Chi lo capisce ne diventa leggenda! Fino alla fine".