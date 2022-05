Lapo Elkann, stoccata a Boniek: "Con Andrea Agnelli uniti fino alla fine"

Botta e risposta infuocato su Twitter tra Lapo Elkann e Zibì Boniek. Prima della finale di Conference League contro il Feyenoord, infatti, l'imprenditore aveva fatto un post di incoraggiamento indirizzato alla Roma e al tecnico giallorosso: "Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma unica italiana nelle coppe europee". Immediata è arrivata la risposta dell'ex calciatore polacco, che nella sua gloriosa carriera ha indossato anche le maglie di Juve e Roma. Una replica che, però, sembra piuttosto pepata: "Attenzione che tuo cugino non ti fa entrare allo stadio". In serata, la controreplica di Lapo Elkann: "Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la famiglia è più unita che mai. Io e Andrea Agnelli ci sosterremo sempre fino alla fine".