Barzagli: "La Juve riparta da Allegri. Milan? Scudetto strameritato"

FIRENZE - L' ex Juve Andrea Barzagli , a margine del ventennale della Fondazione Niccolò Galli, ha spiegato da cosa debba ripartire la squadra bianconera nella prossima stagione: "Da Allegri e da qualche certezza in più". C'è stato modo di parlare anche della vittoria dello Scudetto da parte del Milan, un successo più che legittimo a suo giudizio: "Se lo sono giocati fino alla fine, risultando i più bravi. Pensavamo non fossero favoriti, ma sono quelli più cresciuti. Lo Scudetto è stra-meritato".

Sulla Conference League

Riguardo il successo della Roma n Conference League, l'ex difensore ammette di aver tifato per Mourinho: "È fondamentale che le italiane tornino a vincere in Europa e con la Roma ho gioito. Purtroppo qualcuno ha screditato questa coppa, ma la squadra di Mourinho intanto ha vinto un trofeo". Ora Barzagli spera che pure la Fiorentina, qualificata in Conference League nella prossima stagione, possa ripetere l'impresa dei giallorossi: "Perché no? Basta crederci. Il percorso però è lungo e dispendioso, senza una rosa profonda rischi di lasciare qualcosa per strada. La Fiorentina deve crederci".