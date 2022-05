Rivoluzione Juve: blitz a Parigi per Di Maria…in attesa di Pogba

TORINO - C'è la finale di Champions League. Ma per la Juventus la sfida tra il Real Madrid e il Liverpool non sarà l’unica attrazione parigina. La capitale francese significa anche (e soprattutto) Angel Di Maria, per i bianconeri. Il 34enne campione rosarino si sta allenando a Bilbao con la Nazionale argentina in vista della finale di Wembley del primo giugno contro l’Italia, però sotto la Tour Eiffel c’è sempre uno degli uomini più influenti del suo entourage. Per tutti questi motivi, oggi è atteso a Parigi uno stretto collaboratore del ds juventino Federico Cherubini. È un’occasione importante per scaldare ancora di più l’affare Di Maria. L’ex Real Madrid, pronto a svincolarsi dal Psg dopo sette anni di trionfi, si candida per essere il primo tassello del nuovo attacco di Massimiliano Allegri.

Se tutto andrà secondo programmi, il Fideo occuperà la casella lasciata libera da Paulo Dybala, diretto all’Inter a parametro zero. La Juventus e Di Maria, dopo il colpo di fulmine delle scorse settimane, stanno definendo i dettagli del matrimonio. Il compagno di Lionel Messi, dall’alto della sua classe e del suo palmares, convince sotto tutti i punti di vista tanto i dirigenti bianconeri quanto Allegri, a caccia di giocatori esperti e vincenti per la Juventus 2022-23 (...)