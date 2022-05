La Juve di Allegri, il Real di Ancelotti, il vincere e il bel gioco

Il dibattito sì. Eccome! Anzi, il clangore della battaglia fra allegristi e No-Max si sta già alzando. La bellissima intervista di Andrea Barzagli al suo ex allenatore (da oggi visibile su Dazn ) riapre la più antica diatriba di filosofia calcistica. «Conta solo vincere», dice Allegri . «Il bel gioco è un concetto astratto». A tre giorni dal trionfo italianista del Real di Ancelotti , con il portiere migliore in campo, il ragionamento del tecnico fila ancora più del solito, ma non mancherà di trovare fieri oppositori.

Ed è bellissimo così, sarà d’accordo anche Max che, da livornese, ama sicuramente più la discussione del consenso unanime. Ma dovunque ci si schieri nell’eterna lotta fra “pragmatismo risultatista” e “estetismo belgiuochista”, non si può negare che la narrazione del trionfo madridista ha avuto sfumature curiose. Illuminato dai riflessi luccicanti della coppa dalle grandi orecchie, il gioco del Real è diventato geniale e, per alcuni, perfino moderno. Un gioco, soprattutto nella finale, non dissimile a quello della Juventus allegriana, seppure con altri interpreti. Un gioco che, qualora non avesse portato ad alzare la coppa, sarebbe stato esecrato (proprio dagli stessi che l’hanno elogiato) come obsoleto e principale causa della sconfitta contro la modernità del Liverpool kloppiano, definito invece «involuto» e «inconcludente». Tutto questo rende molto fragile il pensiero della critica calcistica nello spericolato tentativo di teorizzare su qualcosa che ha successo da più di cento anni e in qualsiasi angolo del globo proprio perché non c’è niente di teorizzabile.