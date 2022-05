L'Italia a Wembley, la Juve ricorda i leoni bianconeri da Capello a Causio

L'amichevole del 1973

Prima del poker citato prima altri bianconeri avevano lasciato il segno a Wembley con la maglia della Nazionale, nello specifico l'amichevole del 1973 nella vecchia struttura della "Home Of Football". Il 14 novembre 1973 l'Italia espugna Wembley battendo l'Inghilterra con due dei 4 juventini in campo assoluti protagonisti: Dino Zoff e Fabio Capello con quest'ultimo match-winner del gol vittoria a 4' dalla conclusione. Il portiere invece (in virtù del clean-sheet) porta a casa il record d'imbattibilità in azzurro, fermando le lancette al parziale di 917 minuti, nello stesso anno in cui anche in campionato ottiene lo stesso primato. Gli altri bianconeri presenti erano Luciano Spinosi ed il "Drago" Franco Causio autore di una sontuosa prestazione testimoniata dal 7 in pagella assegnatogli da Giglio Panza di Tuttosport: "Un'ottima partita, una dimostrazione di maturità,tecnicamente Causio è un drago e questo lo si sapeva anche prima".