Del Piero, l'emozionante messaggio sul suo debutto di 30 anni fa

“'Ale, oggi giochi tu!'. Esattamente 30 anni fa per la prima volta ho ascoltato queste parole che in qualche modo hanno cambiato la mia carriera e la mia vita. Per la prima volta partivo titolare con la maglia del Padova". Si apre così il lungo messaggio su Instagram di Alessandro Del Piero in occasione del suo debutto in campo ufficiale risalente al 1992. Del Piero esordì in Serie B con i biancoscudati all'età di 17 anni, poi l'anno dopo (estate del 1993) ci fu il passaggio alla Juventus di cui è diventato storico capitano e numero 10.