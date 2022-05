Juve, Chiesa torna a correre e promette: "Ci siamo"

TORINO - "Ci siamo". Così Federico Chiesa, in allegato ad un video postato sul proprio account Instagram che lo riprende mentre - per la prima volta - torna a correre sul prato verde del Jtc, infiamma i tifosi della Juventus, che attendono con ansia di rivederlo in campo dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio, in coppia con l'ex compagno ai tempi della Fiorentina Dusan Vlahovic.