Juve, la dedica per Chiellini con la Nazionale: "Legendissima"

TORINO - La Juventus continua a celebrare Giorgio Chiellini anche dopo l'addio alla maglia bianconera e alla Nazionale. L'ormai ex difensore bianconero ha infatti ricevuto prima della partita contro l'Argentina, l'ultima con l'Italia, un premio dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, che gli ha consegnato un trofeo come tributo per la lunga militanza in Nazionale, arrivata a ben 117 presenze. Attraverso i propri canali social la Juventus ha pubblicato la foto di Chiellini e Gravina insieme con il premio aggiungendo la scritta: "Legendissima".