Juve, casting dei giovani per la prima squadra: si comincia da Fagioli

L’estate 2022 sarà importante per i giovani alla Juventus. Il progetto non è quello di considerarli materiale cui attingere nelle difficoltà, ma di considerarli parte integrante del gruppo. Elementi che facciano rimpiangere il meno possibile i titolari, quando chiamati in causa. Perché ci saranno partite in cui i big dovranno essere per forza in campo, ma anche altre in cui potranno tirare il fiato con la consapevolezza, per Massimiliano Allegri, che chi scenderà in campo non li farà rimpiangere. Come è capitato, per esempio, nel finale di campionato a Fabio Miretti. Il classe 2003 è stato schierato titolare il primo maggio contro il Venezia, per poi continuare così nelle altre tre giornate. Non come alternativa, visto che altri centrocampisti a disposizione c’erano, ma come una risorsa da valutare per la stagione che verrà. E le prestazioni del centrocampista cresciuto nella Juventus hanno convinto il tecnico, che - con ragionevole certezza - lo porterà con sé in ritiro.