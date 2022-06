Alla Juve lo "Scudetto Social" con 750 milioni di interazioni

TORINO - La Juventus ha chiuso la stagione 2021-22 al 4° posto ma nel mondo del web non hanno avuto rivali. Il club bianconero infatti ha dominato la speciale classifica del mondo del web come riporta Talkwalker, la multinazionale che ha diretto l'analisi dei dati: primi in classifica con oltre 750 milioni di interazioni battendo il Milan campioni d'Italia (quota 370 milioni).