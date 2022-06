Matuidi con Pogba e Dybala: Juve tra passato e futuro a Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Reunion a tinte bianconere a Miami, dove dal 2020 gioca l'ex centrocampista della Juve Blaise Matuidi con la maglia della locale Inter. Il francese ha pubblicato una foto su Instagram insieme ad altri due nomi di rilievo della storia recente bianconera: Paul Pogba e Paulo Dybala. "Grande incontro con i miei Paolo preferiti", ha scritto Matuidi su Instagram, nel pubblicare la foto insieme al francese in uscita dal Manchester United e all'argentino. Pogba, che potrebbe presto tornare alla Juve, non è stato compagno di squadra di Matuidi in bianconero, ma i due hanno giocato per anni insieme in nazionale. Con Dybala, invece, il centrocampista dell'Inter Miami ha condiviso le sue tre stagioni a Torino, dal 2017 al 2020.