Juve, Vlahovic in copertina: "Vivo per il gol e quando segno volo"

TORINO - Dusan Vlahovic è nato per fare gol e far parlare di sé, ce l'ha nel sangue. Da Firenze a Torino la sostanza non è cambiata, gli piace farsi rispettare e prendersi la scena, magari finendo in prima pagina: è decisamente l'uomo copertina della Juventus. Ma non solo: DV7 s'è conquistato anche il magazine Icon, diventando il protagonista di una delle tre cover della rivista. E si è raccontanto in esclusiva, spiegando cosa significa per lui segnare: "È un qualcosa che mi riempie, mi pervade completamente, quindi, quando non provo questa emozione, dopo la partita mi sento a terra, svuotato. Se segno, invece, mi sembra di volare. Mi sento al settimo cielo, volo. È una specie di carburante e una volta che l’hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti costi vivere ancora quell’emozione. È una dipendenza che ti stimola in ogni momento. È ciò per cui vivo".