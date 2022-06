Juve, omaggio a due ex: "Buon compleanno a Isla e a Vignola"

TORINO - La Juve non dimentica i suoi ex e oggi, domenica 12 giugno, ne celebra due in particolare. "Oggi è il compleanno di Mauricio Isla. Tanti auguri" ha twittato il club bianconero omaggiando il 34enne cileno, che ora gioca con i brasiliano del Flamengo ed è stato juventino dal dal 2012 al 2015 (con in mezzo una parentesi in prestito agli inglesi del Qpr). Con il Cile ha vinto due volte la Copa America (2015 e 2016) mentre in bianconero ha vinto due scudetti (nel 2013 e nel 2014) e due volte la Supercoppa italiana (2013 e 2015).