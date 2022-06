Juve-Buffon Academy, inizia la collaborazione: durerà un anno

TORINO - La Juventus e Buffon si legano tra loro, ancora una volta. In questa occasione però è il settore giovanile bianconero a tenere banco: la Juventus Youth, con una nota pubblicata su Twitter, annuncia l'inizio della collaborazione tra le giovanili bianconere, la National Academy, e la scuola per formare i portieri del futuro dell'ex numero uno juventino, la Buffon Academy: l'accordo durerà un anno. Chissà che da questa collaborazione non possano nascere nuovi prospetti 'alla Buffon'.