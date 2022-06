Il centrocampista Fabian Ruiz finisce nel radar della Juve

TORINO - Non soltanto Koulibaly. Nel mirino della Juventus c'è anche un altro giocatore del Napoli, ovvero lo spagnolo Fabian Ruiz che rispetto al difensore ha un aspetto in comune: il contratto in scadenza nel 2023. Ovvero ancora una stagione dopo di che sarà libero di lasciare il club di De Laurentiis a parametro zero: tradotto manco un euro per il club azzurro e ingaggio ovviamente più ricco alla luce del fatto che chi lo prende risparmia totalmente sul cartellino. Si sono così intensificati i rumors che accostano il centrocampista dal piede fino e un fiuto per il gol non trascurabile alla Signora. Allegri potrebbe schierarlo come mezzala in una frangente di gioco dove la fase propulsiva deve essere particolarmente attiva oppure come trequartista dietro le punte per cercare di rendere più efficace l'azione in prossimità dell'area di rigore. Per quanto riguarda in assoluto il centrocampo juventino, giocoforza molto dipenderà dal futuro di Arthur il cui rendimento non ha convinto in pieno. Sul brasiliano resta forte l'interesse dell'Arsenal che si era mosso in tal senso già a gennaio.