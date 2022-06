Così Gatti ha convinto la Juve e Allegri

Se per Angelozzi , che l’ha portato al Frosinone , Federico Gatti «può giocare anche nel Manchester City », e se per Chiellini «Federico ha tutto per fare bene», il pensiero della Juventus sul difensore di Chieri è chiaro: l’idea è di lanciarlo subito, dopo l’ottima stagione in Serie B al Frosinone e l’esordio entusiasmante in Nazionale . Per Allegri è pronto per giocarsi un posto alle spalle dei titolari che, nelle idee bianconere dovranno essere De Ligt e Bonucci .

Ma sul mercato la Juventus è vigile anche in difesa perché la perdita di Chiellini resta pesante, indipendentemente da quello che potrà dare un esordiente come Gatti (ed eventualmente Rugani se dovesse restare): al netto della volontà del club di trattenere l’olandese, sul quale resta pericoloso il Chelsea, i nomi che girano sono sempre quelli di Koulibaly (costi alti, come per Laporte del City), Gabriel dell’Arsenal e Milenkovic della Fiorentina. E con il rebus Demiral: l’Atalanta ha tempo fino a venerdì per riscattarlo. Ma al di là dei ragionamenti di mercato, Gatti convince e non solo perché la Juventus ha investito 10 milioni: grinta, fisico, fame, voglia di migliorarsi e mettersi in gioco, predisposizione all’ascolto e personalità hanno convinto Allegri a dargli una chance. E c’è da scommettere che il ragazzo, dopo aver scalato tutte le categorie, non si farà sfuggire l’opportunità.