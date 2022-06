Tacconi lascia l'ospedale: l'ex Juve inizia la riabilitazione

ALESSANDRIA - Come aveva anticipato nelle ore scorse il figlio Andrea sui social , Stefano Tacconi ha lasciato l'ospedale di Alessandria dove era stato ricoverato il 23 aprile scorso a seguito di un' emorragia cerebrale . Operato il 6 giugno , il 65enne ex portiere della Juventus e della Nazionale è stato infatti trasferito in un centro di riabilitazione nella stessa città piemontese.

La nota dell'ospedale

A comunicarlo è stata l'Azienda ospedaliera: "Poiché dall'esito della TAC la condizione di Stefano è risultata stabile - spiega in una nota Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale alessandrino - è stato trasferito al Presidio Riabilitativo Borsalino dell'Azienda ospedaliera di Alessandria. Qui potrà iniziare il suo percorso di riabilitazione: ha già riacquisito una buona vigilanza, quindi i presupposti per un progressivo miglioramento ci sono. Naturalmente - conclude Barbanera - dovrà ancora eseguire dei controlli radiologici, ma dopo l'ultimo intervento non ha più problemi in sospeso".