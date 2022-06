Juve minuto per minuto: il futuro di De Ligt, Pogba per 4 anni, Di Maria, Zaniolo

TORINO - Con Tuttosport il mercato della Juventus minuto per minuto. Direttamente dalla redazione ecco Filippo Cornacchia che ci aggiorna. Partiamo dal Golden Boy: «Abbiamo la lista dei 100 nomi e chissà che dentro non ci sia uno che verrà alla Juve, come successo in passato. Ricordiamoci che De Ligt vinse, fu premiato qui a Torino e pochi mesi dopo fu acquistato dai bianconeri. Proprio l’olandese è ambito dai grandi club della Premier, la Juve è tranquilla sul suo futuro: c’è una clausola importante da 120 milioni e se arriva un’offerta importante… Intanto, Allegri prepara la squadra con Matt, ma restano anche le alternative come Koulibaly (il sogno sarebbe comunque vederli assieme). E continua la trattativa per il rinnovo del centrale ex Ajax». Altro ex Golden Boy è Paul Pogba: «Tutto fatto per il rientro del francese a casa, come ci confermano alcune fonti: contratto di quattro anni e presentazione ai primi di luglio. Il Polpo sarà il perno della Juve che vuole tornare a vincere dopo un’annata da zero titoli». Infine Di Maria e gli esterni: «Sono ore cruciali per l’argentino. Se dicesse di no, continuano gli incontri per Zaniolo. E non solo».