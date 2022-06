Gilardino è in pole per la panchina della Juve Primavera

TORINO - Contro la Juventus, meno di un mese fa, aveva concluso la sua fruttuosa esperienza all’ Atalanta (tre scudetti in sette anni tra Under 17 e Under 19). E dalla Juventus, ora, è pronto a ripartire. Massimo Brambilla , infatti, sarà il prossimo tecnico dell’Under 23 bianconera. La società negli ultimi giorni ha sfogliato la margherita, scartando le opzioni Bonatti e Vecchi, e nei prossimi giorni annuncerà l’ex centrocampista per la panchina della seconda squadra. Per Brambilla quella in Serie C sarà la prima volta al di fuori di un vivaio , sfida cui si presenta vantando in curriculum il lancio nel grande calcio di profili come Kulusevski e Bastoni, Carnesecchi e Barrow .

Il passaggio successivo, in casa bianconera, vedrà maturare una decisione definitiva anche per la panchina dell’Under 19. La candidatura interna di Francesco Pedone non mette tutti d’accordo alla Continassa, così le valutazioni per il prossimo tecnico proseguono vagliando in primo luogo profili giovani, come era stato per l’allora 35enne Bonatti due stagioni fa. Alberto Gilardino di anni ne ha 39 e negli ultimi giorni è stato nuovamente contattato, dopo aver perso il ballottaggio con Zauli per la guida dell’Under 23 nel 2020: l’ex “violinista” piace, ma su di lui è forte anche l’interesse del Genoa, pronto ad affidargli analoga panchina in Under 19.