Juve, Szczesny: "Mondiale con la Polonia? Poche aspettative ma grandi sogni"

TORINO - Reduce dalla sconfitta contro il Belgio in Nations League, il pensiero di Wojciech Szczesny, portiere della Juve e titolare fra i pali della nazionale polacca, ha parlato al quotidiano Przeglad Sportowy delle sue impressioni in vista del prossimo Mondiale in Qatar, che vedrà la sua squadra impegnata nel girone C con Argentina, Arabia Saudita e Messico: "L'essere arrivati al Mondiale è un successo, passare il gruppo sarebbe un'impresa. Andrò al Mondiale senza aspettative, ma con grandi sogni". Un campionato del Mondo che potrebbe anche non essere l'ultimo per l'estremo difensore, ora trentaduenne, che non ha nessuna intenzione di porsi limiti: "Mondiale 2026? Dopo questo vedremo cosa accadrà e come starò di testa e di fisico". Non credo di smettere fino a 40 anni, ma realisticamente non so quanto potrò dare fra 4 anni, al prossimo Mondiale".