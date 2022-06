Del Piero in campo lunedì: si rimette la maglia della Juve

In attesa di sapere chi sarà l’erede di Dybala per la maglia numero 10, il popolo bianconero si può consolare con uno dei suoi 10 per eccellenza. Negli occhi dei tifosi c’è ancora la standing ovation dello Stadium dieci anni dopo il suo addio alla Juventus : niente sembrava cambiato, il tempo non pareva passato quel 16 aprile, due mesi fa, quando Alessandro Del Piero è tornato a riassaporare l’abbraccio della sua gente, quella bianconera. a. Dopo quell’evento era cominciato il tam tam, social e non solo, sul possibile ritorno di Del Piero alla Juventus con un ruolo dirigenziale. Adesso i pianeti, quello juventino e quello dell’ex numero 10 bianconero, tornano ad allinearsi grazie a un evento previsto lunedì a Roseto degli Abruzzi .

Del Piero è pronto a rimettersi ad dosso la leggendaria maglia numero 10 bianconera: dopodomani (ore 20.30) nella città di mare abruzzese al PalaMaggetti andrà in scena la sfida tra le leggende juventine e il Milan Legends in un match di calcio a 5. [...] Sono tanti i campioni del passato, oltre a Del Piero, pronti a scendere in campo a Roseto per la Juventus categoria Legends. A causa di un infortunio giovedì in amichevole non ci sarà Fabrizio Ravanelli (al suo posto arriverà un altro bianconero che sarà svelato nella giornata odierna), ci sarà invece Angelo Di Livio, che con Alex ha condiviso vittorie storiche in bianconero, come una Champions League e una Coppa Intercontinentale. E ancora l’ex attaccante di Juventus e Nazionale Simone Pepe e il ritorno di Antonio Chimenti a difendere la porta.

