Del Piero e il percorso dei miti Juve

TORINO - Non si scherza con i sentimenti. Soprattutto se si tratta di quelli, vibranti d’amore, fra Alessandro Del Piero e il popolo juventino. Quindi è bene ribadire come non sia imminente un ritorno di Alex come dirigente bianconero, nonostante i tanti e affettuosi segnali di riavvicinamento fra il più presente di sempre (nonché miglior marcatore) della storia del club e il club stesso. Per ora Del Piero continuerà a essere un imprenditore della ristorazione, un opinionista e il responsabile di una delle “ Juventus Academy ” più importanti degli Stati Uniti, a Los Angeles. In futuro si vedrà, perché è giusto non porre limiti all’amore di Alex per quei colori e alla sua importanza per milioni di persone.

Del Piero e il ruolo di ambasciatore Juve negli Usa

Il 16 aprile, nella sua visita allo Stadium, Del Piero ha parlato a lungo e cordialmente con Maurizio Arrivabene, curioso di capire come la Juventus poteva espandersi ulteriormente nel ricco mercato degli Stati Uniti. Tant’è che è concreta l’ipotesi di un ruolo da ambasciatore bianconero in America. E qui ci si ferma, perché pensarlo nell’organigramma della Juventus è oggettivamente prematuro. Non tanto per gli antichi dissapori con Andrea Agnelli, ma anche e soprattutto perché - come aveva spiegato a suo tempo Gigi Buffon - la Juventus non inserisce le leggende del passato per abbellire la sede con un prestigioso complemento d’arredo, ma esige un percorso di crescita professionale e aziendale. Perfino il leggendario Giampiero Boniperti svolse dieci anni di apprendistato in vari ruoli (ufficiosi e ufficiali) per diventare presidente nel 1971, dopo aver lasciato il calcio giocato. Ma Del Piero ha appena 47 anni e la Juventus quasi 125: c’è tempo per tutto e per tutti.