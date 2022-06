Juve: Locatelli sposa la sua signora e si commuove. Pianti di gioia per il bianconero

TORINO - Da oggi chiamatelo “signor Locatelli”. Manuel ha detto sì alla “signora Thessa” che di cognome fa Lacovich, viene dalla Costa Rica, di professione si occupa di e-commerce e da cinque anni è la fidanzata del centrocampista della Juventus. O meglio, era, perché la coppia è ormai tale a tutti gli effetti. E per sempre. Tra gli invitati all’evento numerosi compagni di squadra e di Nazionale dell’ex Sassuolo, da un emozionato Giorgio Chiellini a Leonardo Bonucci, passando per Federico Peluso e Matteo Pessina. Presente anche Patrick Cutrone, che per Locatelli è praticamente un fratello acquisito. Manuel e Thessa, dunque, marito e moglie: lo scorso mese di ottobre lo juventino aveva fatto la proposta di matrimonio all’allora fidanzata regalandole uno strepitoso anello, oggi il sì. E il popolo bianconero applaude commuovendosi assieme al proprio idolo.