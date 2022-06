Juve, Pogba atteso per le visite. E non sarà solo in mezzo. Di Maria, sai quanto è bella Torino?

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport consueto appuntamento con Marco Bo per il mercato della Juventus. «Tifosi tranquilli, i colpi come capita agli altri club non sono ancora ufficializzati. Paul Pogba è preso, è solo questione di calendarizzare le visite mediche a breve e poi ci sarà l’annuncio del ritorno del figliol prodigo dopo gli anni del Manchester United. Ma non è tutto, perché se la Juve è stata sterile davanti è anche un po’ colpa del centrocampo, come raccontano i numeri. Sono tanti i movimenti nel settore. Servono uomini che creino occasioni: su Tuttosport in edicola troverete un focus completo sul reparto nevralgico di Allegri». E poi Angel Di Maria, che resta in vacanza a Ibiza, si allena e la Juve è sempre lì sullo sfondo. «Si attende il blitz con la moglie a Torino, che è assolata ed è bella come non mai». E ciao Parigi senza nostalgia.