Juve, gli auguri a Zidane: "Buon compleanno Zizou"

Tramite un Tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la Juventus ha voluto fare gli auguri di compleanno a Zinedine Zidane , che oggi compie 50 anni. “Buon compleanno, Zizou ”, il messaggio della Vecchia Signora per l’ex centrocampista francese Pallone d'Oro nel 1998 ed ex tecnico del Real Madrid , con cui ha vinto tre Champions League consecutive.

Zidane, la storia con la Juve

Arrivato alla Juventus di Marcello Lippi nel 1996, con il club bianconero Zizou ha collezionato 212 presenze condite da 31 gol, di cui 24 in Serie A, contribuendo alla vittoria di diversi trofei nazionali e internazionali: due scudetti (1997, 1998), una Supercoppa Italiana (1997), una Coppa Intertoto Uefa (1999), una Coppa Intercontinentale (1996) e una Supercoppa Uefa (1996). Nel 2001 la sua avventura con la Vecchia Signora finisce, trasferendosi al Real Madrid per 150 miliardi di lire, all'epoca cifra record per il trasferimento di un calciatore.