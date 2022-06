La Juve 'coccola' Zakaria: "Ha tutto per diventare fondamentale"

Aspettando Pogba

"Sappiamo già di poter contare su di lui" ha scritto la Juve in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ricordando poi come "spirito di sacrificio, serietà, costanza e volontà sono alla base dell'approccio di Denis quando scende in campo, riuscendo sempre a dare il massimo". Un modo forse per 'allontanare' le voci di mercato che vedono Zakaria come uno dei calciatori in bilico in un centrocampo che attende il ritorno di Paul Pogba e in cui il solo Manuel Locatelli (fresco sposo) sembra al momento intoccabile.