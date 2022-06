Juve, a tutto mercato: occhio al Chelsea per De Ligt, tutto ok su Pogba. E Di Maria...

TORINO - Il mercato della Juventus sta entrando nel vivo. Cìè stato un incontro con l’avvocato Rafaela Pimenta che è l’erede di Mino Raiola. Ci racconta tutto Filippo Cornacchia: «A Milano, i dirigenti della Juve hanno tenuto un summit con la brasiliana che rappresenta tra gli altri Matthijs De Ligt e Paul Pogba. La notizia buona per i tifosi bianconeri è che per il francese non ci sono problemi, è tutto a posto per il suo ritorno. Ci sono solo da sistemare questioni fiscali dovute al fatto che arriva dalla Premier». E in Premir continuano le sirene per Adrien Rabiot e soprattutto per De Ligt. «E sì, il Chelsea fa sul serio ed è pronto a tutto per il difensore olandese. Magari non a pagare la clausola da 120 milioni, ma a mettere dentro contropartite importanti sì». Il piano B per De Ligt era anche quello di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024… Ma se gli inglesi insistono e si trova la formula giusta, è possibile che la trattativa vada a buon fine. Per chiudere, non è ancora arrivato Angel Di Maria… «Sperando anche che Carlitos Tevez non vada troppo in pressing e non lo convinca subito a rientrare in Argentina al Rosario Central, la Juve aspetta la risposta, sempre con ottimismo. D’altronde, ha fatto tutto quel che poteva. Non resta che continuare ad aspettare…».