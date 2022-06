Ma cosa ha detto Dybala a Di Maria sulla Juventus?

TORINO - Angel Di Maria è lì che ci pensa. Juve sì, Juve no, Juve sì, Juve no... Prima o poi qualcuno si romperà le scatole. Lui o la Juventus. Nel secondo caso, il fuoriclasse argentino dovrà trovarsi un'alternativa adeguata, perché in questo momento non ha grandi offerte, né grandi club che lo cercano, a meno che non rischi nell'aspettare che il Barcellona risolva i suoi problemi finanziari (e lui non è in cima alle priorità blaugrana). Ma quindi cosa aspetta il Fideo? Cosa non lo convince dell'opportunità di giocare nella Juventus? Non l'offerta economica e contrattuale: un anno a 7,5 netti più qualche bonus, esattamente quello che voleva.