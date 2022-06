Juve: via De Ligt e dentro Koulibaly è un'ipotesi seria. Ma quanto chiede KK?

LONDRA - La cosa buffa è che Matthijs De Ligt non ha ancora detto a nessuno che se ne vuole andare via . E alla fine se dicesse: «No, ma io resterei volentieri un anno alla Juventus», il rischio paradossale è che la meno felice fosse proprio la Juventus esiste. Spieghiamo meglio : De Ligt ha un contratto fino al giugno del 2024 , il che significa che esattamente fra un anno si troverebbe nella condizione di essere ceduto a un anno dalla scadenza, mettendo la Juventus in una posizione debole in qualsiasi trattativa, riducendo nettamente il suo valore. Se oggi De Ligt può valere una cifra fra i 70 e i 100 milioni (a seconda delle formule), fra un anno potrebbe valere 40, forse 45 milioni . Un mucchio di soldi in meno. Quindi la Juventus perderebbe De Ligt lo stesso, incassando - come minimo - 30 milioni in men o. Sì, va bene, ma lo potrebbe utilizzare in campo per un'altra stagione. E qui si innesta il dubbio che tormenta i dirigenti.

IL DUBBIO JUVE - Ovvero: di fronte al fatto che non sembra esserci spazio per il rinnovo (che metterebbe al sicuro dal rischio di perderlo in prossimità della scadenza, quindi monetizzando molto meno), cosa è meglio fare? Vendere con fredda lucidità e ottenere i soldi per andare a prendere un difensore altrettanto forte (per esempio Koulibaly del Napoli) o, se lui volesse, tenerlo comunque un anno e poi rassegnarsi a prendere meno soldi fra dodici mesi? In attesa che Matthijs decida (perché poi se lui non vuole muoversi c'è poco da fare calcoli o ragionamenti) la Juventus si interroga. E i più razionali, a malincuore, sanno perfettamente che in queste situazioni si vende, si monetizza e si reinveste, con tanti saluti ai progetti su De Ligt leader del futuro (a cui, peraltro, non tutti credevano). E c'è anche chi, sotto sotto, potrebbe anche ritenere l'operazione un ottimo affare: Massimiliano Allegri che, qualora arrivasse Koulibaly sarebbe soddisfatto. Pur essendo un grande ammiratore di De Ligt (che ritiene un fuoriclasse assoluto), l'idea di avere un difensore molto più esperto a cui affidare il reparto (insieme a Bonucci) lo conforta molto di più. E, in fondo, a lui interessa poco che KK abbia 31 anni e De Ligt 22 : lui deve vincere il prossimo scudetto , non quello del 2025.

IL NODO INGAGGI - Il problema sono gli ingaggi. De Ligt pesa sul monte-stipendi bianconero per circa diciotto milioni (grazie al decreto crescita). Arrivabene sarebbe molto felice di depennarlo dal libro paga. Meno felice di accogliere Koulibaly se fosse vero che la richiesta di ingaggio è di 9 netti a stagione (quindi senza decreto 18 lordi). E proprio la richiesta di KK potrebbe ingolfare la trattativa con la Juventus. Anche Koulibaly, come De Ligt, va in scadenza alla fine della prossima stagione e, a quel punto, nonostante i 32 anni, potrebbe anche trovare qualche club inglese pronto ad accontentarlo, considerato che si sposterebbe gratis. Come dite? Un bel pasticcio? Beh, non è una soluzione semplice per la Juventus.

L'ULTIMA SPERANZA - Ma sperare che De Ligt rimanga e rinnovi il contratto è da folli? Un po' sì, adesso. Quando un club come il Chelsea inizia a muoversi il profumo dei soldi diventa troppo invitante per tutti. E la Premier League è il palcoscenico che ogni giocatore del mondo sogna in questo momento.