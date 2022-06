TORINO - "Buon compleanno a Rodrigo Bentancur". Su Twitter arriva il messaggio di auguri della Juve per il suo ex centrocampista, oggi al Tottenham di Conte, che compie oggi 25 anni. In bianconero l'uruguaiano ha giocato dal 2017 fino al gennaio scorso, quando ha accettato l'offerta degli Spurs e si è trasferito in Inghilterra per giocare in Premier League.