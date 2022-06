Relax De Ligt e Chiesa con le ladies: vacanze da Juve

Con il mercato che nel frattempo continua a fare il suo dovere tra discussioni, trattative, vertici e strategie, Chiesa e De Ligt non pensano a nient'altro se non a godersi le vacanze insieme. Sui social l'esterno della Juve ha postato due storie: la prima in compagnia del centrale olandese, la seconda in cui si vedono le fidanzate dei due bianconeri, Annekee Molenaar (lady De Ligt) e Lucia Bramani (lady Chiesa). Relax totale a Portofino prima di riprendere la preparazione della stagione e tornare al lavoro. A Torino sperano sempre insieme visto che per De Ligt sono giorni caldi, con il Chelsea che minaccia all'orizzonte. Lui però sembra non pensarci tra sorrisi social, amore e una buona compagnia.