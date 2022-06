Juve, omaggio social a Locatelli: "La prima stagione insieme"

TORINO - Era il 18 agosto 2021 quando la Juventus ed il Sassuolo trovavano l'accordo per il trasferimento in bianconero di Manuel Locatelli. Il giocatore della Nazionale ha disputato la sua prima stagione con i colori della Juve totalizzando 31 presenze e 3 gol: il 1° arrivato nel 3-2 alla Sampdoria all'Allianz Stadium il 26 settembre mentre il secondo una settimana dopo e non un gol come tanti. Infatti l'ex Sassuolo ha deciso all'Olimpico il derby contro il Torino (1-0) all'86' con un preciso destro da fuori area. La Juve ha voluto celebrare la prima annata dell'ex prodotto del Milan pubblicando un video con le migliori giocate, il Best Season Moments, sulle note di "Rush" di Blackway. Il giocatore, fresco di matrimonio con Thessa Lacovich, si sta godendo gli ultimi giorni di luan di miele prima di tornare il 4 luglio agli ordini di Massimiliano Allegri che lo aspetta tra i protagonisti della prossima stagione bianconera.