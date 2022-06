Qui Tuttosport: ecco perché Di Maria è sempre più vicino alla Juve

TORINO - Con Angel Di Maria si continua a trattare, la pista che conduce a Nicolò Zaniolo resta calda, mentre per Kalidou Koulibaly non sarà una storia breve e ad ogni modo la Juventus rimane affacciata alla finestra del mercato. Stefano Lanzo dalla redazione di Tuttosport delinea la situazione del mercato bianconero: «Sull’arrivo di Di Maria alla Juve cresce l’ottimismo, anche perché non ci sono mai stati segnali di rottura fra le parti. C’è sempre stata fiducia da parte del club bianconero e sul numero di Tuttosport in edicola domani daremo ulteriori approfondimenti su un affare che è sempre stato in piedi. All’inizio si parlava di speranza, nelle ultime ore sta diventando qualcosa di molto più concreto e la Juventus è sempre più vicina al giocatore. Ma questa è un’operazione che non esclude Zaniolo: Nicolò e Di Maria sono due giocatori con caratteristiche differenti pur giostrando più o meno nella stessa zona, la trequarti. La Juve ha bisogno di rinforzi di qualità. Per Zaniolo i tempi saranno più lunghi, è una trattativa più complessa perché non mancano i dettagli da sistemare. Però il club non molla e nelle prossime settimane porterà avanti l’operazione». Ma attenzione anche alle mosse in difesa: «Koulibaly è certamente la prima scelta della Juventus in caso di partenza di Matthijs De Ligt. Però l’addio dell’olandese si concretizzerebbe solamente se arrivasse un’offerta monstre da parte di un club della Premier League».