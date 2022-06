Di Maria, rotta per Torino: e sa già tutto sulla Juve. La missione: lanciare Vlahovic in gol

TORINO - Della Juventus sa tutto. Lo ha detto anche nel video di qualche giorno fa: il più grande club d'Italia. Angel Di Maria , in questi giorni a Ibiza, si è informato accuratamente con i suoi amici argentini che frequentano o hanno frequentato il campionato italiano (da Paredes a Lautaro , dal Papu Gomez a Molina ): la tattica, le difese, l'ambiente, la città di Torino. Tutte relazioni da soppesare per la grande scelta. Con la famiglia ha deciso per il sì, ora si attende il blitz sotto la Mole, per prendere un primo contatto con la nuova realtà.

IN CAMPO Una stagione da vivere intensamente con la maglia bianconera, una stagione che porta ai Mondiali invernali in Qatar dove con la sua Argentina sarà tra i favoriti. Di Maria esterno, Di Maria volante, Di Maria che attacca, Di Maria che costruisce. Nello scacchiere di Max Allegri ci saranno più varianti per utilizzare l'ormai ex Psg. Amico fraterno di Leo Messi, uomo squadra, Angel il Fideo cerca un'ultima avventura di successo prima di rientrare al Rosario Central.

VINCERE COL POLPO Sa bene che la Juve arriva da un anno con zero titoli e con Paul Pogba dovrà ridare la mentalità vincente al gruppo. Ma che Juve troverà? Al momento, la certezza è il ritorno a centrocampo del figliol prodigo, il Polpo ex Manchester United come Di Maria che prenderà le redini del centrocampo. L'altra certezza è Dusan Vlahovic da servire con assist meraviglia là davanti. Palla del Fideo al serbo e gooool. E' questo il leit motiv che i tifosi bianconeri sognano a random.