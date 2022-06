Juve: tutto su De Ligt e sul suo... sostituto. E poil vice Vlahovic e Morata...

TORINO - Le trattative di mercato della Juventus proseguono spedite. Facciamo il punto con Marco Bo direttamente dalla redazione di Tuttosport. Cominciamo dalla situazione su Matthijs De Ligt: «E’ in evoluzione. La Juve vuole tenerlo, e lo lascerà solo se il Chelsea pagherà la clausola da 120 milioni oppure avvicinerà quota cento. Il club bianconero comunque si sta cautelando con centrali di classe e all’altezza». Parliamo quindi di Angel Di Maria, l’argentino che arriverà a parametro zero dopo la conclusione del contratto con il Psg: «Siamo in discesa, senza freni. Aspettiamo solo l’annuncio, le difficoltà sono tutte superate. Con l’argentino Max Allegri avrà a disposizione un giocatore tecnico e di personalità, in grado di accendere la fase offensiva, anche in Champions». Per chiudere, chi sarà il vice Vlahovic? «Ci sono diversi nomi, alcuni suggestivi. E non solo l’austriaco Arnautovic del Bologna. Ricordiamo poi che la pista su Morata non è chiusa, siamo ancora ai lavori in corso».