Juve, i complimenti per Paltrinieri: "Non si ferma più!"

TORINO - "Non si ferma più! Gregorio Paltrinieri è ORO MONDIALE anche nella 10 km di fondo a Budapest 2022. Inutile cercare altri aggettivi per lui. Non esistono!". Sono i complimenti sui social della Juventus per Gregorio Paltrinieri, che ha vinto la medaglia d'oro nei 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Per Paltrinieri, noto tifoso bianconero, è la quarta medaglia della manifestazione ungherese. La Juve ha così dedicato un altro post al campione azzurro dopo quello per la vittoria nei 1500 stile libero.