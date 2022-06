La Juve saluta Dybala: "Buona fortuna, ti ringrazieremo per sempre"

Ultimo giorno alla Juve per Paulo Dybala. Dal 1° luglio, infatti, la Joya sarà ufficialmente un giocatore senza squadra dato che il suo contratto con il club bianconero scade proprio oggi (30 giugno 2022). Il lungo tira e molla per il rinnovo, poi la rottura definitiva e l'addio annunciato da Arrivabene, il finale di stagione e il saluto ai propri tifosi al termine di Juve-Lazio, ultima partita interna dei bianconeri, quando il popolo della Vecchia Signora ha celebrato anche Giorgio Chiellini, ora al Los Angeles FC . Il futuro del 10 argentino, però, è ancora incerto. Da settimane si parla di un possibile sbarco all'Inter, ma le parti non hanno ancora trovato la quadra.

Il messaggio della Juve per l'addio di Dybala

La Juve, intanto, ha voluto salutare Dybala con un messaggio sul proprio sito ufficiale, tracciando così un bilancio dei sette anni della Joya a Torino: "È arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino. Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti. Numeri, che se approfonditi, raccontano tante cose: per esempio, Paulo detiene il nono posto all-time nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Juventus, considerando tutte le competizioni; è il decimo miglior marcatore in Serie A, terzo all-time bianconero in Europa, con 18 gol messi a segno in Champions League. E sempre parlando di gol, due primati: Dybala è il giocatore che ha segnato più volte (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni ed è il bianconero che ha segnato più gol da fuori area (25) in Serie A. Un grande percorso, quello vissuto insieme, fatto non solo di gol e vittorie, ma di grandi giocate, nottate indimenticabili, prestazioni di qualità assoluta. E per tutto questo lo ringrazieremo sempre. Buona fortuna, anzi, suerte, Joya!".