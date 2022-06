Vlahovic, relax a Ibiza con la Juve nei pensieri

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione della Juventus. I giocatori bianconeri si godono gli ultimi giorni di vacanza prima di concentrarsi sul ritiro estivo in programma il prossimo 4 luglio quando si ritroveranno agli ordini di Massimiliano Allegri alla Continassa per la prima fase della preparazione fino al 22 luglio, data di inizio della tournée americana. Chi sembra già carico e concentrato per la nuova annata ormai alle porte è il solito Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo si gode gli ultimi giorni di vacanza nel cristallino mare di Ibiza ma non trascura il lavoro. Da atleta meticoloso qual è, alterna infatti tuffi e totale relax a dispendiose sessioni di allenamento con un suo preparatore di fiducia. L'obiettivo del bomber bianconero è chiarissimo: vuole farsi trovare in buone condizioni al raduno. Le sorti della stagione juventina passano infatti dai suoi gol.