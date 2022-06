Juve, Zakaria si allena in vacanza: "Il duro lavoro paga sempre"

Denis Zakaria si sta preprando in vista della prossima stagione. Il centrocampista bianconero sta sfruttando questi ultimi giorni di vacanza per presentarsi al raduno in ottima forma e convincere Massimiliano Allegri a concedergli più spazio. Sui social network, ha postato una foto che lo ritrae impegnato negli esercizi: "Il duro lavoro paga sempre", ha scritto Zakaria.