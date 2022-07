Morata via dalla Juve, il saluto commovente di Alice Campello

TORINO - Dopo il saluto tra la Juve ad Alvaro Morata è Alice Campello, moglie dell'attaccante spagnolo, a lasciare su Instagram il suo pensiero di questi anni vissuti in bianconero. La modella 27enne ha scritto un post commovente, con 10 scatti dei momenti più intensi vissuti nel capoluogo piemontese, diretto a tutto l'ambiente che in questi anni ha circondato di affetto la sua famiglia. Queste le sue parole: "Quanto amiamo la Juventus, quanto amiamo Torino e quante belle cose ci sono successe qui. Continueremo a tifare da lontano". Messaggio di attaccamento per il club e per l'intera città che ha visto nascere anche il terzo figlio della coppia: Edoardo. Ora il futuro è in Spagna, a Madrid sponda Atletico: di sicuro Alice e Alvaro avranno sempre un pezzo di cuore a tinte bianconere.