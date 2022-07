La Juve dà i numeri: dal 9 di Vlahovic ai 100 milioni di De Ligt. Bremer resiste, summit per Zaniolo

TORINO - Lunedì alla Continassa si ritroveranno i primi giocatori della Juventus, per il gruppo al completo bisognerà attendere il 10. Intanto, il mercato è caldo, caldissimo. E allora diamo i numeri… Con Fabio Riva dalla redazione di Tuttosport, ecco come sono state assegnate le maglie pesanti: «Sappiamo del 10 a Paul Pogba: il francese potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana. Il 7 passa a Chiesa e il 9 va a Dusan Vlahovic che dovrà onorarla con tanti gol. Era il numero di Morata che è tornato all’Atletico (la trattativa non è morta ma Alvaro è sempre più lontano dall’amata Juve…)». E poi il… 100. «Che sono i milioni suppergiù che chiede il club bianconero al Chelsea, ma resiste pure il City, per Matthijs De Ligt. E se l’olandese dovesse partire, ecco che avanzano i sostituti: Bremer è il più “semplice” da prendere anche se va battuta la concorrenza dell’Inter. Il napoletano Koulibaly resta in cima alle preferenze e la lista si allunga». Infine, la Juve nel segno di Z…aniolo: «Abbiamo già parlato del primo incontro, ora è in agenda il secondo: avanti tutta».