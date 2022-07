Juve, Vlahovic in vacanza ad Ibiza: il suo look scatena Chiesa e Perin

TORINO - Dusan Vlahovic sta ricaricando le batterie in vacanza ad Ibiza prima dell'inizio della nuova stagione con la maglia della Juve. Il centravanti serbo ha pubblicato su Instagram una foto a bordo piscina, con un look che ha scatenato i commenti ironici di alcuni compagni di squadra, fra cui Federico Chiesa e Mattia Perin: l'ex Fiorentina ha commentato la foto con un "Che look frà", abbinato a due faccine sorridenti, mentre il portiere bianconero, in riferimento al petto nudo mostrato sotto la giacca, ha scritto ironicamente: "Tutto più o meno bene fra, se mettevi anche una maglia sotto la giacca eri perfetto!", e ha anche risposto al commento di Chiesa scrivendo: "Certo, per te è uno smoking questo!". Ad aggiungersi ai commenti anche Matias Soulè, che scrive: "Madre mia!".