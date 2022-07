Juve, la stagione al via da lunedì

TORINO - Da lunedì si aprono i cancelli della Continassa per i primi arrivi dei giocatori. Il raduno della Juventus è ufficialmente fissato per domenica 10 luglio, ma dal 4 sono previsti rientri scaglionati di chi non è stato impegnato a giugno con le rispettive Nazionali, di chi è reduce da un infortunio, come Danilo, Mattia De Sciglio, Arthur, Denis Zakaria, e di chi invece è ancora fermo ai box come Federico Chiesa e Kaio Jorge. Dusan Vlahovic, dopo un lavoro personalizzato in patria, arriverà venerdì, quando a Torino è atteso anche il primo colpo del mercato estivo, Paul Pogba.

Da lunedì 11 luglio la squadra comincerà a sudare agli ordini del preparatore atletico Simone Folletti: lavoro quotidiano al centro sportivo della Continassa, dove Massimiliano Allegri darà le prime indicazioni su gioco e sistema, e ritiro al J Hotel per una decina di giorni. Poi il 20 volerà negli Stati Uniti per il Summer Tour chela vedrà impegnata in tre amichevoli contro i messicani del Deportivo Guadalajara (22 luglio a Las Vegas), il Barcellona (26 luglio a dallas) e il Real Madrid (30 luglio a Los Angeles).

Dopo due anni torna anche il vernissage a Villar Perosa: appuntamento giovedì 4 agosto nel feudo degli Agnelli per la sfida in famiglia contro la Primavera del neo tecnico Paolo Montero.