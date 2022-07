Juve, le maglie "More Colorful Together" protagoniste a Milano

"More Colorful Together": l'iniziativa della Juve

“More Colorful Together”. E' lo slogan scelto dalla Juve per la campagna ideata per il mese del Pride di quest’anno, con un’inedita serie di prodotti a tema. Un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Agnelli, che è valsa ai bianconeri anche un premio da parte dell'Arcigay: come si legge sul sito internet del club bianconero, "si tratta di un invito a sprigionare - insieme e con orgoglio - la forza dei nostri colori e a raccontare le nostre differenti sfumature". La società, prosegue la nota, "riconosce il ruolo centrale che lo sport ricopre nell’ambito dell’integrazione sociale e della promozione del rispetto reciproco. Ed è proprio in questo senso che mantiene l’impegno per affermarsi come punto di riferimento per le nuove generazioni e per diffondere, all’interno della comunità in cui opera, i valori dell’uguaglianza e del supporto reciproco attraverso il percorso 'Differences make the difference'".