Juve, ripartono gli allenamenti: Chiesa subito in campo

Il Training Center riapre per chi deve proseguire il percorso di recupero dagli infortuni e per chi non è stato convocato dalle rispettive Nazionali

03 . 07 . 2022 15:45 1 min ChiesaJuventus

© Juventus FC via Getty Images

Tuttosport

