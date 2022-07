Juve, Mariella Scirea su De Ligt: "Mi aspettavo di più"

TORINO - "De Ligt? Devo dire la verità io speravo in qualcosa di più, se devo essere onesta. Perché su di lui avevamo delle aspettative non indifferenti". Sono le parole di Mariella Scirea, moglie del compianto ex capitano della Juventus Gaetano Scirea, che ha espresso la sua opinione sulla situazione del difensore olandese ai microfoni di Sky Sport. "Forse ha avuto la sfortuna di giocare in periodi un po' difficili - prosegue -. La Juventus ha avuto questi due o tre anni un po' difficoltosi. Però mi aspettavo veramente un giocatore che potesse in qualche modo regolare la difesa. E invece ho avuto questa sensazione che non si trovasse ancora nel suo ruolo. Credo che se rimarrà, visto che è considerato uno dei migliori del mondo, a questo punto avrà l'opportunità di dimostrarlo".