La Juve ricorda Boniperti nel giorno del suo compleanno: "Sempre con noi"

TORINO - Un giorno speciale per la Juventus quello di oggi, mercoledì 4 luglio. In questo giorno ricorre infatti l'anniversario della nascita di Giampiero Boniperti, indimenticata bandiera bianconera prima da calciatore e poi da dirigente, morto il 18 giugno dello scorso anno. "Il 4 luglio 1928 nasceva Giampiero Boniperti. Sempre con noi" sono le parole (con un cuore a corredo) postate dal club sui propri profili social per ricordare e omaggiare l'ex presidente, che oggi avrebbe compiuto 94 anni.